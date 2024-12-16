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港大研究：二型糖尿病患者血糖控制欠佳削免疫力 (15:47)

糖尿病患者感染細菌和病毒有較高重症和死亡風險。香港大學醫學院研究發現，二型糖尿病、即後天糖尿病患者若血糖控制欠佳，會降低一種免疫細胞反應，削弱抵抗病原體的能力；若病人血糖控制得宜，免疫反應可與常人相若。研究團隊稱流感季節將至，呼籲糖尿病人控制血糖，減低染病後死亡風險。

港大醫學院團隊分析2022至2023年瑪麗醫院40名二型糖尿病患者的血液樣本，經篩選後將其中35名病人分組，18人屬於血糖管理較差、即糖化血紅素（HbA1c）為8或以上，17人HbA1c低於8，另招募17名健康者。研究發現，血糖控制較差者體內Th1免疫細胞釋放的干擾素濃度，較正常人低四成，而血糖控制較佳的病人，干擾素濃度與常人相若。

港大醫學院生物醫學學院助理教授寧珖聖說，當病人受病毒或細菌感染時，體內會激發Th1細胞並釋放高濃度干擾素，以加強抗體親和力和殺死病原體的能力，及激發最佳炎症反應清除病原體。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授李智豪說，以往有文獻顯示糖尿病患者感染病毒的死亡風險高於常人，今次研究證實高血糖會降低Th1細胞反應，影響病人免疫能力，呼籲病人控制血糖。

寧珖聖補充，高血糖水平會令免疫細胞大量吸收糖分並轉化為脂肪，變得較肥大，減低殺死病菌能力，團隊下一步將研究以藥物令免疫細胞釋放壓力，加強免疫能力。

相關字詞﹕編輯推介 港大醫學院 糖尿病

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