反恐條例第二案　作供警員否認曾與被告預演錄影會面對答　 (15:36)

現為警長的警員陳國威，於2020年3月8日將次被告李嘉濱押解到大角嘴宏創方，其後帶返警署錄影會面。辯方今盤問指，有人在宏創方外大叫「你係咪李嘉濱？我哋係律師」，李來不及反應，已被陳推入私家車。陳否認說法，指有人嘗試接近李，上級指示他先帶李上車，不久上級說「無嘢係律師，已經處理咗」，相信已解答律師查詢。

辯方提出，陳國威曾與李嘉濱預演錄影會面的對答，要求李指證外號「五飛」的被告何卓為策劃事件和提供資金，又要李把炒比特幣的收益，講成Telegram頻道「九十二籤」眾籌收入。辯方指陳曾威脅「你當我哋傻仔，信唔信我哋同你『嚟堅』？」、「反正我唔會有得升，我就同你玩」。陳在盤問下否認指控。

本案涉及明愛醫院、羅湖港鐵站及將軍澳炸彈計劃。綜合辯方盤問說法，陳國威曾向李嘉濱表示，警方未有強烈證據指證「五飛」涉深圳灣口岸炸彈案，羅湖的閉路電視則拍不到李的行蹤，考慮李曾配合警方錄口供，李可以否認參與深圳灣和羅湖行動，但不得推卸在明愛醫院案的責任。辯方又指，陳要求李承認將宏創方的硝酸鉀及硫磺等帶返寓所。陳否認有過上述對話。聆訊明續。