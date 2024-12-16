黎智英案︳黎同意國安法下《蘋果》算激烈　惟首次被捕後無再批評中央政府 (14:09)

辯方指無爭議2020年8月10日上午約7時，警方於黎智英寓所拘捕他，直至8月12日凌晨時分黎從警署保釋。辯方展示黎的通訊紀錄，顯示他被捕當日7時12分向助手Mark Simon發信息稱「I’m being arrested for collusion with foreign power.（我涉勾結外國勢力被捕）」，Simon回覆「Ok明白，他們也向Kith下手，我會處理他的律師事宜。」

黎其後將同一信息發送予時任《蘋果》總編輯羅偉光、民主黨創黨主席李柱銘、前主席李永達、社民連黃浩銘及前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）；其中發給李柱銘的信息，黎另稱「請安排夏博義前來」。黎供稱夏博義是香港執業大律師，當時他打算聘請對方，遂著李柱銘聯絡；黎稱不知道他們如何聯絡，最終夏博義無代表自己，對方亦在國安法生效不久後離港。

辯方展示161則煽動文章之一、8月11日《蘋果》刊出的〈200警搜壹傳媒 拘黎智英 「蘋果一定撐落去」〉，報章顯示一個長方格，列出被捕人士的罪名，包括香港故事成員李宇軒、時任壹傳媒動畫公司總經理吳達光、前學民思潮成員李宗澤和前眾志成員周庭。黎供稱在警方看管期間無機會閱讀報紙，亦不知李宇軒同日被捕「他與我沒有聯繫，無人告訴我」；黎確認吳是「Kith」。

至於周庭，黎表示被捕前幾個月曾與周見面，周有一個以日語經營的平台，會談論有關香港的事宜。法官李運騰問這與《蘋果》有何關係？黎稱公司當時提供內部培訓，邀請前電視台主播開課。辯方問黎知否周庭與「G20眾籌計劃」有關？黎否認說周只到他辦公室打招呼，二人僅交談幾句。《蘋果》8月13日刊出黎受訪報道〈黎智英羈留室感悟「坐監都揀呢條路」〉。