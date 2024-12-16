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消委會︳首11個月接42宗夾公仔機投訴增兩倍　「保夾」機制令貨品不能成功出貨 (12:10)

消委會今年首11個月接獲42宗有關夾公仔機的投訴，較去年同期增加兩倍。消委會總幹事黃鳳嫺表示，內地、新加坡及英國等地均就夾公仔機作出規管，包括規定獎品價值、每次收費等，認為香港是時候檢視相關法例，並作出適度規管，又呼籲機主要合理設定機台及清楚標示得獎規則。

其中一宗投訴個案，投訴人成功以機爪夾起心儀的公仔，但每次當公仔到達機器頂部時，機爪會自動彈開，使公仔掉落；職員解釋稱機台設有「保夾」機制，玩家於同一機台消費達一定金額但仍未獲獎時，機爪便不會彈開。投訴人認為設定令消費者不可能在「保夾」機制以外成功出貨，又不滿店舖無任何資料令消費者得悉「保夾」機制的安排，批評商戶經營手法取巧不老實，有損消費者權益，於是向消委會反映不滿。

商戶回覆指，店內機台為台式三爪機，機爪會於回洞口途中鬆開，玩家需要運用技巧使獎品慢慢接近洞口以出貨。商戶又表示，店內所有機台均設「保夾」機制，投訴人當日遊玩的機台「保夾價」是100元，職員接獲投訴後已即時全數退回20元，個案得到解決。

另一宗個案涉及分「積分換獎」和「直中獎」兩種模式的夾公仔機，投訴人因對機台展示的直中獎品窩夫機感興趣，花費近500元並用約45分鐘夾出一張「直中獎」編號33的紙條，惟職員從隱蔽角落拿出標示為「直中獎 33」的禮盒，盒內為數個小飾物。投訴人拒絕接受獎品，台主提出以同樣於機內展示的朱古力噴泉機代替，兩人多番討論後未取得共識。

投訴人認為，機內的「直中獎」獎品沒有標註編號，機身外圍亦無展示獎品兌換的條款及細則，消費者理應有權選擇獎品，又不滿台主只展示而不提供禮品，涉嫌誤導消費者，遂向消委會投訴。消委會介入後曾多次致函商戶以聯絡有關台主，惟沒有任何回覆，無法進行調停，最終建議投訴人可尋求法律意見，以考慮是否作進一步追討。

消委會指出，法庭裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》條例中對「娛樂」的定義，毋須申領牌照亦不受條例規管，認為現時應該檢視。消委會總幹事黃鳳嫺表示，近年出現出貨全賴運氣的「幸運台」，獎品價值不菲，包括遊戲機、手提電話，甚至現金獎，此類機台的獎品價值大幅高於遊戲費用，有機會觸犯《賭博條例》，呼籲消費者加倍小心。

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