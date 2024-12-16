性罪行定罪紀錄查核機制　今起涵蓋準自僱人士　申請有效期延長至36個月 (11:40)

政府發言人稱，準自僱人士包括私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等，申請人可經警務處網上服務申請平台遞交申請表格和相關文件、查詢進度及繳費。除位於灣仔的警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，位於北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣的六間指定警署亦增設24小時套取指紋服務。

香港法律改革委員會於前年五月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》，建議擴大查核機制涵蓋範圍至所有現有僱員、自僱人士和志願工作者。發言人稱，政府同意並會分階段落實相關建議，將參考首階段將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士的經驗，考慮最快一年後推出第二階段，將涵蓋範圍擴大至所有志願工作者，最終目標將範圍擴至最大以涵蓋所有現有僱員及自僱人士。