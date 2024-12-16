消委會︳7款桌墊塑化劑檢出量超標　長期吸收或損害生育能力或胎兒健康 (11:03)

消委會從文具店、書店、網上購物平台、百貨公司等搜羅15款桌墊樣本，以測試樣本表面的塑化物料和印花塗料當中的「鄰苯二甲酸酯類塑化劑」含量。測試分兩部分，第一部分測試適用於與皮膚長時間接觸或黏膜接觸並含有塑化物料的消費品，第二部分則測試可放入口中的塑化劑含量。會方稱，雖然文具用桌墊不屬於可放入口中的玩具及兒童護理用品，考慮到兒童可能會誤將桌墊當成餐墊使用，為加強對兒童的保障，亦測試了第二部分的塑化劑。

第一部分測試顯示，15款桌墊樣本中有7款的塑化劑總檢出量，超出歐盟法規的 0.1%濃度上限，其中Qivation 書寫墊「納米光觸雙面抗菌枱墊」的該類塑化劑總檢出量最高，為22.2%，該枱墊的光觸塗層（TiO2）由日本進口，桌墊由中國製造；其次為日本製OLFA切割墊 「Cutter Mat 3」及中國製Sanrio 一般枱墊「Hello Kitty書檯墊」，總檢出量分別為15.1%及11.2%。第二部分測試顯示，有8款桌墊樣本超出歐盟的0.1%濃度上限，包括台灣製Cra Ha切割墊（19.9%）及上述Sanrio桌墊（14.7%）。

Qivatio代理商表示已知悉有關報告結果，會作出內部調查並與生產商跟進；OLFA生產商表示認同測試結果，並表示正在逐步轉為銷售不含DEHP的桌墊；Cra Ha代理商指，尊重該會進行更嚴謹的測試以讓消費者明白及理解產品的情況。

Sanrio 的代理商表示不同意測試結果，指第二部分的塑化劑測試所採用的規例只適用於玩具和兒童護理用品，並不適用於該款產品。會方回應稱，已清楚注明作為文具的桌墊不屬於可放入口中的玩具或兒童護理用品，由於兒童可能會使用桌墊寫字和繪畫，或誤將桌墊當成餐墊，故會測試有關塑化劑濃度。

消委會表示，在一般皮膚接觸的情況下，塑化劑較難經皮膚攝入，惟若皮膚上有傷口，或塗了防曬劑或油溶性潤膚產品，則有機會增加其吸收塑化劑的可能。另外，消費者若將個別桌墊用作餐墊，有機會在用餐時雙手接觸到桌墊表面及食物，從而經口服攝入塑化劑。 會方建議消費者盡量選擇附有清晰產品資料標示的桌墊，避免使用桌壁作為餐墊、以酒精拭擦亰壁、或放置於溫度高的地方，以免桌墊釋出有害物質。