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消委會︳4款去頭皮洗頭水檢歐盟禁用活性成分　或引起皮膚炎及損胎兒生長 (10:25)

消委會測試25款去頭皮洗頭水，發現22款檢出1至3種活性成分，當中4款含歐盟《化妝品條例》禁用的成分「吡硫鎓鋅」，動物研究顯示有可能損害胎兒生長，亦有研究指有機會引起接觸性皮膚炎，不慎入眼或會刺激眼睛；各樣本含量介乎0.19%至0.95%，符合內地相關規定。另有逾9成樣本檢出香料致敏物質。消委會呼籲廠商積極檢視其產品配方，避免使用國際間禁用的化學物質，亦建議市民購買前細閱產品標籤。

消委會測試25款去頭皮洗頭水是否含4種去屑活性成分及其化學安全程度，13款檢出「吡羅克酮乙醇胺鹽」及5款含「氯咪巴唑」，含量均符合歐盟和內地的規定。4款檢出「吡硫鎓鋅」的樣本分別為「HAIR CORNER」、「Petal Fresh Pure」、「CLEAR」及「Philip B.」；10款樣本檢出另一種活性成分「水楊酸」，其中「雅濃有機」樣本含量為1.90%，達到美國食品及藥物管理局（FDA）規定的使用濃度，換言之若該產品於美國出售，或會被視為非處方藥物。

CLEAR品牌商回應說，產品推出前均進行全面的安全評估與測試，稱有關成分常用於去屑產品，並評定為安全而有效。HAIR CORNER生產商表示，相關濃度遠低於內地訂定法規上限，在港則不被視為藥劑製品受規管。Petal Fresh Pure說，有關成分符合美國FDA及內地法規上限。

兩款產品檢出歐盟禁用香料致敏物質

另外，消委會發現逾9成、即23款樣本檢出1種至7種香料致敏物質，檢出量由0.0011%至0.43%，當中「HAIR CORNER」和「曼秀雷敦男士」驗出歐盟禁用的鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和0.0040%。鈴蘭醛具生殖毒性，在動物實驗結果中顯示對成年動物的性功能和生育能力可造成影響。曼秀雷敦男士回應說，會著手規劃調整配方。

消委會亦認為不少樣本標籤不夠清晰，稱根據歐盟規定，含水楊酸的產品需於標籤上印有「三歲以下兒童勿用」的警告，惟5款標示含水楊酸成分的樣本中，僅1款有標示相關的警告語、1款標示「產品僅供成人使用」；13款樣本無標示或只標示部分香料致敏物質。消委會認為，即使香港未有規定化妝品必須標示詳細成分表或列出致敏成分，但生產商應參考國際間的最新法規，積極改良產品配方及完善標籤資料。

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