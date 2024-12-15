明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

觀塘「自由空間」兩大熊貓裝置疑被盜　37歲內地女子涉盜竊被捕 (19:44)

【19:44更新】市建局早前已在觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，放置共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置。市建局行政總監韋志成今日在網誌中表示，「自由空間」內有兩隻大熊貓裝置不翼而飛，團隊翻查閉路電視片影片後發現兩隻裝置被人盜去，並已報警交由警方調查。

警方指，周四（12日）晚上9時許接獲保安報案，指於觀塘裕民坊外空地，發現一隻熊貓展品懷疑被人盜去。警員經初步調查，案件列盜竊，交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。探員經情報分析及翻查閉路電視後，昨日在秀茂坪區、以涉嫌盜竊拘捕一名37歲持雙程證的內地女子。她已獲保釋候查，須於12月下旬向警方報到。據悉，被捕女子聲稱將該熊貓給其小朋友。

另外，警方周一（9日）早上9時許，接獲男保安報案，指發現位於觀塘裕民坊外空地的熊貓展品不翼而飛，要求警方備案，案件列作「雜項事件」。兩隻不翼而飛的熊貓展品，每隻約值100元。

何氏夫婦與女兒行經上址，欲看大熊貓裝置，經新聞才獲悉熊貓被盜。何太指，大熊貓裝置原供市民觀賞，斥賊人「冇公德心」。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕大熊貓 市建局 觀塘 自由空間 編輯推介

上 / 下一篇新聞