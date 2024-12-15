觀塘「自由空間」兩大熊貓裝置疑被盜　37歲內地女子涉盜竊被捕 (19:44)

警方指，周四（12日）晚上9時許接獲保安報案，指於觀塘裕民坊外空地，發現一隻熊貓展品懷疑被人盜去。警員經初步調查，案件列盜竊，交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。探員經情報分析及翻查閉路電視後，昨日在秀茂坪區、以涉嫌盜竊拘捕一名37歲持雙程證的內地女子。她已獲保釋候查，須於12月下旬向警方報到。據悉，被捕女子聲稱將該熊貓給其小朋友。

另外，警方周一（9日）早上9時許，接獲男保安報案，指發現位於觀塘裕民坊外空地的熊貓展品不翼而飛，要求警方備案，案件列作「雜項事件」。兩隻不翼而飛的熊貓展品，每隻約值100元。

何氏夫婦與女兒行經上址，欲看大熊貓裝置，經新聞才獲悉熊貓被盜。何太指，大熊貓裝置原供市民觀賞，斥賊人「冇公德心」。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。