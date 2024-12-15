明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩年間8外傭求助稱被剋扣工資　有個案受僱4個月均無糧出 (15:16)

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）今（15日）指，兩年內共收到8名外籍傭工求助，當中分別有被僱主剋扣工資、沒收護照、沒有提供休息時間及法定假期等情况。聯會預料仍有不少個案因追討需時、法庭程序繁複而沒有向機構，甚至政府部門舉報，建議政府對僱主進行強制培訓，了解相關行為的刑責後果。

自今年9月開始，外傭最低工資從每月4870元增加至4990元，聯會指8宗個案大多數為印度及尼泊爾裔的僱主工作，當中所有個案均被剋扣工資，傭工實際收到的工資從每月1000元到4000元不等，低於政府所規定的最低工資水平；更有個案受僱4個月期間，從未獲發工資、放假、甚至被僱主虐打。

聯會司庫Chuni Thapa認為，首次來港的外傭最易遇到上述被剝削的情况，因他們初到香港，不知道自己擁有香港最低工資、休息日及法定假期保障等權利，「老闆說什麼就是什麼」。她續說，即使外傭其後知道可從法律途徑向僱主索償，亦因為案件進行期間外傭不得尋找其他僱主，加上法庭程序耗時，不排除有外傭因需維持日常生活開支、簽證等問題而放棄追討，甚至沒有向機構或政府舉報。

受到剝削的外籍傭工Maya稱，前僱主每月只向她支付約1000元工資，有時甚至不給予工資及食物津貼。此外，僱主亦沒有向她提供房間、只讓其睡在椅子上，又訛稱她需要工作24小時，故凌晨時候不時被要求起身工作。Maya續稱，曾到法院向前僱主作出8個月薪金及所有津貼的追討，合共約12萬元，法庭要求她證明自己未曾簽署收取工資的文件；在無證據及面對生活開支的問題下，她接受15%索償額，即1.8萬元。

聯會要求政府需確保所有外傭了解他們在港的權利，以及如何在權利被剝削時求助；此外，政府亦應同時強制新來港的外傭及僱主接受培訓，讓他們了解自己的法律權益和責任；同時提高公眾對僱主法律責任的意識，加強檢控及懲罰違反《僱傭條例》及其他法例的僱主。

相關字詞﹕編輯推介 外傭

上 / 下一篇新聞