兩年間8外傭求助稱被剋扣工資　有個案受僱4個月均無糧出 (15:16)

自今年9月開始，外傭最低工資從每月4870元增加至4990元，聯會指8宗個案大多數為印度及尼泊爾裔的僱主工作，當中所有個案均被剋扣工資，傭工實際收到的工資從每月1000元到4000元不等，低於政府所規定的最低工資水平；更有個案受僱4個月期間，從未獲發工資、放假、甚至被僱主虐打。

聯會司庫Chuni Thapa認為，首次來港的外傭最易遇到上述被剝削的情况，因他們初到香港，不知道自己擁有香港最低工資、休息日及法定假期保障等權利，「老闆說什麼就是什麼」。她續說，即使外傭其後知道可從法律途徑向僱主索償，亦因為案件進行期間外傭不得尋找其他僱主，加上法庭程序耗時，不排除有外傭因需維持日常生活開支、簽證等問題而放棄追討，甚至沒有向機構或政府舉報。

受到剝削的外籍傭工Maya稱，前僱主每月只向她支付約1000元工資，有時甚至不給予工資及食物津貼。此外，僱主亦沒有向她提供房間、只讓其睡在椅子上，又訛稱她需要工作24小時，故凌晨時候不時被要求起身工作。Maya續稱，曾到法院向前僱主作出8個月薪金及所有津貼的追討，合共約12萬元，法庭要求她證明自己未曾簽署收取工資的文件；在無證據及面對生活開支的問題下，她接受15%索償額，即1.8萬元。

聯會要求政府需確保所有外傭了解他們在港的權利，以及如何在權利被剝削時求助；此外，政府亦應同時強制新來港的外傭及僱主接受培訓，讓他們了解自己的法律權益和責任；同時提高公眾對僱主法律責任的意識，加強檢控及懲罰違反《僱傭條例》及其他法例的僱主。