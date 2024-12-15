陳松青：研究重整醫院聯網與政府財赤無關　料明年上半年可作清晰交代 (12:04)

醫衛局將研究港島東及港島西聯網合併，陳松青重申，不會因為兩聯網合併而「冇咗間醫院」，院內急症及重症服務仍然存在，而醫院之間的資源可作更靈活調動。他又稱數據推算未來港島東的人口會下降，而港島西人口會上升，即服務需求重心將向西移，當局須按人口結構推算，考慮放置不同服務的最合適位置。被問到北都發展尚處於初期，若最終遷入人口不似預期，當局會如何部署，陳松青表示，方案中會有調整空間，推行時亦會一直檢視。

料每年於牙科服務額外投放1億元

政府早前公布「口腔健康及牙科護理工作小組」的總結報告，提出未來發展以預防為重的基層口腔護理，並聚焦為弱勢社群提供必須的牙科護理，醫衛局將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」及「社區牙科支援計劃」。陳松青表示，過去十多年政府投放於牙科的資源不斷提升，至23/24年度已達13億元，預計新計劃推出後每年額外投放1億多元，期望推動市民做好預防工作。

社區牙科支援計劃將設4萬名額，被問到是否足以應付需求，陳松青稱現時難評估，相信待非政府組織提供建議書後，會有更準確估算，當局亦會在計劃執行一段時間後檢討是否可協助目標群組，及是否需要調整服務量。他又說，預計計劃有助減少輪候街症的人數。

至於青少年護齒共同治理先導計劃，陳松青表示，希望培養青少年進行口腔檢查的習慣，在過渡至成年階段後亦會恒常檢查，他預計計劃所需牙醫數量不太多，當局會透過牙醫學會呼籲私家牙醫參與，相信很多牙醫有興趣為社區提供社會服務。