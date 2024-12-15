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財政預算案公眾諮詢今展開　陳茂波：必須更謹慎管理好公共財政 (10:28)

財政司長陳茂波在網誌表示，新一年度的《財政預算案》公眾諮詢今日（15日）正式展開，他期望能藉此更好地了解市民觀點、想法和意見，凝聚各方對預算案方向的共識。他表示，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，以及本港經濟處於結構調整過程，必須更謹慎管理好公共財政，與此同時，推動本港經濟提速發展同樣重要，形容在此階段，發展是核心，穩定至關鍵。

陳茂波又指，步入年尾，隨著中央繼續堅定推出各項穩經濟、利營商的有力舉措，加上各項惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉，包括10月零售總銷貨價值按月錄得回升、近月食肆收益亦大致平穩、深圳居民一簽多行恢復並擴大後，內地來港旅客數目顯著上升。

他指，除了零售和飲食業外，屬傳統支柱產業的金融業也有新亮點，以近年發展強勁的資產和財富管理業務為例，去年淨資金流入增長約3.4倍，約3,900億元，而上季，在港的持牌資產管理公司數目按年上升24%，開放式基金型公司數目亦按年急增逾132%。

他認為，每個發展階段，都難免遇到挑戰，直面應對的同時，更要把目光放在更大的機遇和前景上。根據過去幾十年的經驗，在高低起伏的道路中，香港始終保持着強勁的韌力，總會在轉變和挑戰中找準方向和機遇，邁出新的發展路徑、攀上更高更寛的台階。

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