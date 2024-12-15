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市建局制定短中期措施　維持花墟活力　將舉辦花墟聖誕活動 (10:14)

市建局在今年3月開展旺角洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目）。市建局行政總監韋志成在網誌表示，已為洗衣街項目制定短、中期的措施，維持花墟的經濟活力。而在聖誕節將在花墟首度舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，吸引市民和遊客前往。

韋志成指，洗衣街項目現仍在規劃階段，距離獲准進行業權收購工作，以至項目落成、實現上述的規劃裨益，相信仍有一段頗長的時間。因此，會為洗衣街項目制定短、中期的措施，旨在以多元手法和措施，於項目開展後的不同階段，維持花墟的經濟活力，帶動更多人流和新客源，促進地區經濟，以協助花商面對當前經營環境的限制，以及外來競爭所帶來的挑戰。

他指，適逢聖誕節臨近，市建局夥拍油尖旺民政事務處在花墟首度舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，為花墟添上絢麗多彩的聖誕燈飾及大型節日裝置，吸引市民和遊客前往。即日起至明年1月5日，洗衣街與花墟道交界的行人空間，會設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，希望吸引市民和遊客到場「打卡」。另外，洗衣街部分路段亦會有聖誕燈飾，營造「火樹銀花」的景象；亦會利用大型投影裝置，將「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪的景致和冬日氣氛。

韋志成指，留意到晚上的花墟較為冷清，希望嘗試在聖誕節慶期間，打造如農曆新年前夕的「晚市」環境。他又透露，計劃在2月情人節前，在市建局的社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。而長遠一點，當重建項目的收購業權工作展開後，會從規劃層面，為受影響的花店經營者，制定過渡經營方案以及長遠的回遷安排，冀望能為花墟這個本港最大的鮮花零售集中地，在舊區更新的不同階段，做到「留店、留客、留氛圍」。

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