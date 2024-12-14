「聯和巿場—城鄉生活館」冬日慶典啟動禮 甯漢豪：歷史建築成功活化有賴各方支持 (21:41)

甯致辭時感謝香港路德會社會服務處（路德會）在2017年提出「城鄉生活館」建議書，並樂見其獲選為第五期「活化歷史建築伙伴計劃」的項目。歷史建築能成功活化，實在有賴路德會、發展局轄下文物保育專員辦事處、古物諮詢委員會及保育歷史建築諮詢委員會各方的努力及地區人士的支持。

「城鄉生活館」是繼「前粉嶺裁判法院」活化為「香港青年協會領袖學院」及「何東夫人醫局」活化為「嗇色園何東夫人醫局生態研習中心」後，另一個位處新界北區活化項目。這些活化後的歷史建築正好配合政府銳意打造的一個集優質生活、產業發展和文化休閒於一體的「北部都會區」，體現了政府推動「城鄉共融」，發展與保育並存的目標。

甯續指，館內的展覽介紹了「聯和市場」建築及其文物價值，以及北區和附近鄉郊地方的歷史。營辦機構亦善用場地進行不同活動，包括假日戶外墟巿以延續「趁墟」傳統，以及舉辦單車導賞團讓公眾體驗鄉郊現況。今次的冬日慶典推出「聯和冬日遊蹤」及「聯和冬日市集」等活動，讓公眾了解「聯和市場」歷史，親身體驗這個歷史建築的活力。

她期望將來有更多有熱誠的機構參與活化項目，繼續支持建築文物的保育工作，為市民和旅客提供更多好去處。