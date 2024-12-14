明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

謝展寰冀資助電巴拓電動車市場　配合國家優勢可起示範作用 (15:56)

政府預料預留逾6億資助的士車主及專營巴士更換電的、電巴。環境及生態局長謝展寰今（14日）於商台《政經星期六》表示，綠色轉型也是經濟機遇，資助不僅有助減排，亦可推動電動車技術發展和市場擴大，應當配合國家優勢，擴大使用電動公共交通工具，將起到示範的效果。 

謝展寰指出，現時電動巴士較傳統巴士售價貴，政府補貼可避免轉嫁成本予市民，又認為本次資助600架電巴後，短期內電巴價格可降至「可同傳統巴士比較」。被問及電動巴士是否會從內地採購，謝回應時指，內地新能源車技術全球領先，而本港是全球應用雙層巴士最多的城市，標準又可與國際對接，有助國企走出去。他認為資助可令雙層電巴技術發展搶得先機，在全球產生示範作用，又舉例早前有本港公司開發氫能巴士，並出口數十輛至杜拜，希望能見到電巴未來更大規模的出口。

對於有意見指電的可考慮採用換電技術，謝展寰指，政府持開放態度，惟換電需要空間較大，香港現時未有足夠土地供電動的士換電，同時充電技術發展急速，相信日後換電與充電時間相差不會很大。至於有聲音認為應補貼電動的士燃料費，謝強調，電的較傳統的士燃料費已減三成，政府不再提供燃料補貼，但可透過在與外判充電樁商家合作時，在條款上要求為的士司機提供一定優惠。

相關字詞﹕編輯推介 謝展寰 電動車

上 / 下一篇新聞