謝展寰冀資助電巴拓電動車市場　配合國家優勢可起示範作用 (15:56)

謝展寰指出，現時電動巴士較傳統巴士售價貴，政府補貼可避免轉嫁成本予市民，又認為本次資助600架電巴後，短期內電巴價格可降至「可同傳統巴士比較」。被問及電動巴士是否會從內地採購，謝回應時指，內地新能源車技術全球領先，而本港是全球應用雙層巴士最多的城市，標準又可與國際對接，有助國企走出去。他認為資助可令雙層電巴技術發展搶得先機，在全球產生示範作用，又舉例早前有本港公司開發氫能巴士，並出口數十輛至杜拜，希望能見到電巴未來更大規模的出口。

對於有意見指電的可考慮採用換電技術，謝展寰指，政府持開放態度，惟換電需要空間較大，香港現時未有足夠土地供電動的士換電，同時充電技術發展急速，相信日後換電與充電時間相差不會很大。至於有聲音認為應補貼電動的士燃料費，謝強調，電的較傳統的士燃料費已減三成，政府不再提供燃料補貼，但可透過在與外判充電樁商家合作時，在條款上要求為的士司機提供一定優惠。