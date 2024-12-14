龐建貽指水上樂園休園助節流　旅客消費模式與10年前預估有變化 (13:04)

龐建貽表示，旅客消費模式有所改變，與10年前的預估有落差，更多人傾向於旅遊而非到水上樂園遊玩，冬季未必到園消費；但他又指看到夏季水上樂園受歡迎，今年暑假則創入場新高，有信心來年重開後會更好。

龐又指，公園去年營運成績不錯，香港整體來說，2023至24財政年度收入增四成，人流增三成，人均消費增6%，他強調此統計屬七月以前數字，尚未用到熊貓等紅利，而大熊貓安安和可可已與公眾見面，12月亦是人流高峰，相信聖誕至農曆新年會有更多遊客。他續指，2023至24財政年度非本地遊客量見增，東南亞、新馬泰及印尼印度有2至4倍增長，冀未來可吸引更多非本地遊客。

龐預計新生龍鳳胎大熊貓可在農曆新年左右與公眾見面，它們暫時與媽媽居住，到約兩歲斷奶後，就要安排分開居住。 對於新大熊貓到來會否帶來票價變動，龐表示，當前暫不考慮加價，但門券亦屬重要收入，未來會考量是否對門券加價，或是將新的熊貓館分開收費。

至於新的山上歷險樂園，龐透露預計在2028年開放，此園面向愛歷險人士，相信也可帶來新的收入。