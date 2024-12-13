黎智英案| 官追問節目嘉賓的國籍及政黨背景　黎稱大部份為美國共和黨人 (19:56)

辯方今就2020年7月底至8月上旬的事情發問。據辯方展示的資料，當年7月30日，Mark Simon向黎智英發信息稱，將邀請漢學家Perry Link等5人擔任「Live Chat」嘉賓；黎回覆說：「可以，很好，謝謝！」

黎智英供稱，希望邀請能提供「cogent（具說服力）」意見的人士擔任嘉賓講述國際事務等議題。辯方追問，黎會否想邀請具特定政治背景或傾向的人士參與節目？黎回答說，希望邀請提倡自由市場的人士參與。至於嘉賓的對中立場，黎稱「很多嘉賓都對中國一無所知」。

法官杜麗冰關注「Live Chat」嘉賓的國籍和政黨背景，黎稱，大部分都是美國人及具美國共和黨籍；杜官追問，黎是否傾向邀請共和黨人出席節目？黎答謂，自己跟共和黨部分理念相近，共同支持自由市場理念。

此外，辯方就著7月30日播出「Live Chat 」節目內容提問。據辯方展示的資料，黎在節目指出，港大法律學院前副教授戴耀廷遭港大取消終身教席一事，將迫使學者「聽從中共路線」，是對學術界的「恫嚇」。法官李運騰關注，黎是否在節目中表示，戴被取消終身教席事件為「故意向學術界施壓的行為」；黎稱不論事件屬故意與否，也會令學術界保持警惕，他只是講述事件客觀的客觀效果。審訊下周一（16日）續，今午散庭前，杜官稱：「這是漫長的一周。」