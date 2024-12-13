發展局擬對不遵驗樓通知罰款6000元　致損傷最高罰30萬及1年監禁 (19:04)

就僭建物，局方建議分兩類即小型及嚴重僭建物，其中嚴重僭建物包括僭建地庫、圍封天台等。就小型僭建物不遵辦清拆令，局方建議引入10000元定額罰款。倘罰款後維持不遵辦，屋宇署可提出檢控，首次定罪最高罰款維持20萬元及監禁1年，新增若再次定罪，最高罰款40萬元監禁1年。

就不遵辦清拆嚴重僭建物，局方建議由最高罰款20萬元監禁1年，提升至30萬元監禁兩年；亦建議降低檢控門欖，業主再不能用「不知道」該處有嚴重僭建物作籍口，屋宇署只要有合理懷疑便可提出檢控，最高罰則亦由40萬元提升5倍，至200萬元，監禁則維持兩年。

同時，局方建議訂立新罪行，如業主在修訂《條例》生效後的若干指明時間後獲得的物業有嚴重僭建物，不論僭建物是否由該業主搭建，均屬違法，如循簡易程序定罪，最高罰款30萬元及監禁2年；循公訴程序定罪，局方建議最高罰款應比循簡易程序定罪或現時《條例》 最高罰款（100萬元）為高。

局方又指協助違法等同犯罪，建議修訂現行條文，如人士包括物業買賣律師和地產代理，明知而協助業主觸犯上述新罪行，須負上同樣責任，並可處該罪行的相同罰則。