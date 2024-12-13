兩丁屋申請人涉元朗「套丁」　10萬元售「丁權」　官拒額外減刑判監禁1年 (18:55)

兩被告為63歲蔡偉生、74歲鄧翹沾，二者均為丁屋申請人。控罪指，二人於2006年2月至6月期間，分別向地政總署申請元朗水蕉新村一幢丁屋自用，並聲稱無意將「丁權」售出。惟廉署調查發現，涉案丁屋以私人屋苑形式分別於2015及2017年售出。

二人早前11月8日各承認一項串謀詐騙罪名，原定於11月29日判刑，惟辯方當日求情指，案發於2005年而被告於2021年被捕，又延至2024年3月才遭起訴，本案存在延誤，應判處緩刑，並引用兩案例，官因此押至今宣判。惟鄧官拒納緩刑，以18個月為量刑起點，而最高刑期為兩年。鄧官指，控方調查未延誤，本案被告亦不似兩案例中的被告遭「又拉又放」、承受雙重心理打擊，故不給予認罪外的額外減刑。

本案涉共90多名丁屋申請人，包括蔡、鄧，自1991年11月起申請於水蕉新村興建丁屋。案情指，一原居民村代表自1990年代起收購原居民「丁權」，其後轉售丁屋予發展商向公眾出售逾115幢丁屋，發展商獲取逾10億元。

涉案榮佳建築有限公司負責人王光榮，75歲；及水蕉新村原居民代表程振明，67歲，早前各被廉署控以一項串謀詐騙罪名，訂於2025年2月10日在區域法院開審。