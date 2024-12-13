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高拔陞：料未來半年展開或完成大部分公院管理改善建議 (16:09)

公立醫院近年不時發生事故，公立醫院系統管理檢討委員會早前提出五大範疇、共31項建議，醫管局成立管治及架構改革委員會落實建議。立法會衛生事務委員會今（13日）討論檢討報告，實政圓桌田北辰追問有關建議的落實時間表，醫管局行政總裁高拔陞表示，粗略估計大部分工作將於未來半年展開或完成，會適時向公眾交代及向立法會報告。

醫務衛生局長盧寵茂則強調，醫療服務要追求持續改進，不應到某一「點」就叫停。他表示，正為醫院進行國際普遍採用的評審認證，由第三方機構派員監察醫院管理水平及質量安全等，其中東區醫院已通過認證，威爾斯親王醫院則完成評審，正等候結果。他又指出，香港整體醫療事故比率遠低於其他先進醫療體系，雖然事故一宗都嫌多，當局亦想避免任何事故發生，惟事實上大型醫療機構「冇可能冇醫療事故發生，我哋只可以盡量去避免」。

盧寵茂：改變聯網不代表「殺院」　亦不影響醫療服務

醫衛局正考慮重整醫管局聯網，其中一個探討方向為合併港島東和港島西聯網，自由黨邵家輝關注當局會否擱置東區醫院擴建，指居民憂慮要跨區求醫。盧寵茂表示，當局會按人口改變、服務需求等因素不斷檢討及調整醫管局聯網，為常規做法，強調聯網改變不代表要「殺院」，即使港島東和港島西聯網合併，亦不會改變東區醫院的服務，甚至可以提升服務、改善行政及管理效率。至於東區醫院擴建計劃，他說，當局要先整體檢討醫院聯網，包括考慮北部都會區發展，再作研究，強調目前仍在檢討階段，未有確實計劃。

屯門女嬰胎死腹中　高拔陞稱初步判斷醫護提供合適照顧　盧寵茂：不希望媒體先判

另外，議員林素蔚提及近日網上流傳及傳媒報道，屯門醫院有41個月大女嬰胎死腹中，而醫管局稱事件不涉醫療事故，關注當局說法有否誤導公眾或及時作出澄清。高拔陞回應說，從媒體得知事件後，醫管局已獲得資料釐清臨牀治療情况，初步認為當時按一般臨牀的做法，提供的照顧合適。他說，明白當嬰兒不幸離世，家屬會有很多疑問，醫管局會繼續跟進，又稱一般需要透過化驗才找到事故原因。

盧寵茂說，醫管局可就事件進行檢討及向家屬解釋，希望可以專業方法，如由第三方專家分析及判斷事件是否涉醫療失誤，不希望「下下就先用媒體做一個審判」。

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