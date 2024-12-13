黎智英案｜黎稱自己錯判形勢妄下評論　增制裁名單帖文由李兆富轉發 (14:06)

辯方展示2020年7月28日黎智英助手Mark Simon發給黎的信息，提到「Mary是撰寫蓬佩奧在尼克松總統圖書館演說講辭的人」，信息是轉寄自時任美國政策規劃辦公室主任Peter Berkowitz，又指「他和國務卿（蓬佩奧）所表達的觀點，即你在《紐約時報》刊出關於一場戰爭的文章，正在紮根；但他們無提及你的名字，因不認為這樣做對你有好處」。信息續稱「他們希望將一切保密，因不想被指控為任何人帶來麻煩，他們很擔心你的安危」。

黎智英當時回覆「謝謝他們的支持，請告訴他們不要擔心，他們現在不會對我做什麼事⋯⋯他們從國際社會的反應、從商人將業務遷出香港、從港人的移民意圖，知道自己犯了一個大錯誤」。黎供稱無聽聞Peter Berkowitz是誰，並確認Mary是指Marry Kissel，他回覆時多次提及的「他們」指中國當局，《紐時》文章則是〈What the Hong Kong Protest Are Really About〉，提及「價值戰才是真正的戰爭，西方想要佔上風，就必須支持擁護美德德香港」。

辯方問黎智英是否知道蓬佩奧將黎在文章的觀點納入其講辭中？黎稱他從不知，亦無將文章連結發送給Kissel。黎稱不記信息下半部分是什麼，指無論他說了什麼都是錯的，因他錯判形勢。黎解釋「我以為中國憑國際社會的反應會謹慎，國安法影響緩和，但那些都是我一廂情願」。

同月30日，「香港監察」創辦人羅傑斯在Twitter發文談及當年立法會選舉延期一事，稱「Dominic Raab」是時候將時任特首林鄭月娥、香港和中國官員加入「馬格尼茨制裁名單」。黎稱不懂得在Twitter追蹤他人和轉發帖文，同時說轉發意味贊同當中內容。法官李素蘭關注，黎是否同意制裁林鄭和中港官員？黎稱當時沒留意李兆富轉發帖文。不過他強調要就李兆富的行為，包括疏忽和錯誤負責，承認發布上述帖文是錯誤（mistake）。