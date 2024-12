黎智英案｜黎稱自己錯判形勢妄下評論　增制裁名單帖文由李兆富轉發 (14:06)

辯方展示2020年7月28日黎智英助手Mark Simon發給黎的信息,提到「Mary是撰寫蓬佩奧在尼克松總統圖書館演說講辭的人」,信息是轉寄自時任美國政策規劃辦公室主任Peter Berkowitz,又指「他和國務卿(蓬佩奧)所表達的觀點,即你在《紐約時報》刊出關於一場戰爭的文章,正在紮根;但他們無提及你的名字,因不認為這樣做對你有好處」。信息續稱「他們希望將一切保密,因不想被指控為任何人帶來麻煩,他們很擔心你的安危」。

黎智英當時回覆「謝謝他們的支持,請告訴他們不要擔心,他們現在不會對我做什麼事⋯⋯他們從國際社會的反應、從商人將業務遷出香港、從港人的移民意圖,知道自己犯了一個大錯誤」。黎供稱無聽聞Peter Berkowitz是誰,並確認Mary是指Marry Kissel,他回覆時多次提及的「他們」指中國當局,《紐時》文章則是〈What the Hong Kong Protest Are Really About〉,提及「價值戰才是真正的戰爭,西方想要佔上風,就必須支持擁護美德德香港」。

辯方問黎智英是否知道蓬佩奧將黎在文章的觀點納入其講辭中?黎稱他從不知,亦無將文章連結發送給Kissel。黎稱不記信息下半部分是什麼,指無論他說了什麼都是錯的,因他錯判形勢。黎解釋「我以為中國憑國際社會的反應會謹慎,國安法影響緩和,但那些都是我一廂情願」。

同月30日,「香港監察」創辦人羅傑斯在Twitter發文談及當年立法會選舉延期一事,稱「Dominic Raab」是時候將時任特首林鄭月娥、香港和中國官員加入「馬格尼茨制裁名單」。黎稱不懂得在Twitter追蹤他人和轉發帖文,同時說轉發意味贊同當中內容。法官李素蘭關注,黎是否同意制裁林鄭和中港官員?黎稱當時沒留意李兆富轉發帖文。不過他強調要就李兆富的行為,包括疏忽和錯誤負責,承認發布上述帖文是錯誤(mistake)。