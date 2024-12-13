陳虹秀涉暴動案重審結案陳辭　控方指陳實想幫示威者打氣　押至明年3月裁決 (13:56)

被告陳虹秀（案發45歲）否認一項暴動罪，被指2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他身分不詳的人參與暴動，上周五被裁定表證成立後選擇不自辯。

控方庭上表示，採納書面陳辭內容。辯方由資深大律師潘熙作補充陳辭，綜合5名辯方品格證人的信件內容，指陳曾當選傑出社工，過去努力向業界作出貢獻，以及多次遠赴海外參與地震海嘯的救災工作，包括南亞海嘯及汶川地震。潘表示，陳的蹤跡遍及中國與東南亞，可見其「愛心無國界」，並指良好品格有助推論陳的犯罪傾向較低。

潘表示，控方認為陳在現場及講話作出鼓勵，故構成暴動。惟控方證人均沒有供稱陳有拖延警方行動或作出滋擾，更有證人同意陳的位置遠離示威者約100米或相隔一個街口，可見陳在距離上不構成與他人「集結」在一起。潘引述控方質疑陳暗地想幫示威者撐腰打氣，潘指不接受此推論，因為陳是向警方叫喊，而非向示威者叫喊，並重申陳從沒有向示威者說加油或叫人衝，陳以社工的專業身份到場，希望讓警方克制，不要使用過份武力。