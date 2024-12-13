政府建議的士強制安裝攝錄系統　陳美寶：額外安裝拍攝乘客容貌鏡頭將違法 (12:58)

議員楊永杰指出，目前不時有人將攝錄車內影音片段上載至社交平台，關注修例後做法會否違規，陳美寶說，修例後確保可保障市民私隱，又提醒現時個人資料私隱專員公署就使用閉路電視監察措施有一系列指引，屆時同樣適用於的士攝錄系統，的士業界應小心留意。民建聯李世榮則擔心少部分的士司機或刻意遮掩攝錄系統，陳美寶指，的士需要定時作檢驗，攝錄系統將會是檢查的一部分，又說當局不排除會作突擊檢查。

民建聯陳學鋒建議當局提供財政誘因，鼓勵的士車主盡快安裝系統；民建聯劉國勳則認為當局可統一為所有的士司機安裝攝錄系統，再向他們收取月費，以加快進度。陳美寶回應說，不認為提供財政誘因可加快落實措施，重申原則上應由的士車主承擔安裝費用，當局會向業界多作解說以釋除疑慮。她又說，全港有1.8萬部的士，若由當局統一強制安裝，時間「未必一定會係快」，由的士車主自行安裝亦「唔會代表一定慢」。

另外，陳美寶透露，截至11月底，有21名司機被扣分，當中約10人被扣10分、10人被扣5分，符合當局預期，相信安裝攝錄系統可與扣分制相輔相成。她認為，政府的建議是一個「三贏」的方案，對乘客、的士司機及整個的士行業的發展都有好處，包括乘客可享受更好乘車體驗、保障奉公守法的良好的士司機，及有助警醒司機的駕駛態度，提高駕駛安全。