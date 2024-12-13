海關流浮山檢近值700萬走私電子零件 (12:14)

海關有組織罪案調查科調查主任郭俊廷表示，透過情報分析，上月底鎖定一個活躍流浮山的快艇走私集團，利用紅樹林附近一個鐵皮場作為臨時儲存倉，主要在深夜將貨物搬出，利用舢舨穿越紅樹林的淺水區，將走私貨物轉移到裝在大馬力舷外機的快艇，再偷運往內地。

上周三（4日）凌晨，關員在流浮山一帶埋伏，發現一艘快艇停泊在紅樹林對開，同時鐵皮場有人將貨物搬上舢舨，準備送上快艇。於是立即採取行動，涉案疑人隨即跳上舢舨及快艇往內地方向逃去。關員在鐵皮場搜查，檢獲3個載滿走私貨物經過改裝的塑膠電油桶，經點算共檢獲約8100件全新電子零件，包括中央處理器、電腦記憶體、記憶卡及90部舊手提電話，總值約690萬元。

郭俊廷指案中走私分子為減低被偵查機會，在凌晨進行走私活動，並借助紅樹林作掩護，而且在進行走私活動之前，在倉庫附近及岸邊檢查，確定沒有執法者埋伏。另收藏貨物的電油桶底部割開，收藏貨物後，再以電線綑綁底蓋，表面與普通油桶無異。檢獲大部分為全新及高價值的電子零件，當中有近期才公開發售，若成功偷運到內地，可逃避稅款80萬元。