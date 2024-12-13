總商會：企業觀望特朗普新政　招聘減實反映生產力提高 (10:53)

招聘方面，調查顯示企業招聘意欲減，26%稱未來12個月會增聘人手，擬削減人手則由去年11%增至今年17.4%。楊偉添於港台《千禧年代》解釋稱，此並不代表企業對經濟沒信心，而是企業在生產過程中增加科技應用，無需增加人手，強調數碼化削減了人手需要，但增加了生產力。對於調查顯示會增加底薪的企業由去年減逾一成，會凍結底薪的則增一成，楊偉添稱「加薪仍是主基調」，強調在會員中今年加薪百分比與去年相若，而減薪則只有近1.8%，「企業有身家但比較審慎」。

至於財政司長陳茂波料政府可在兩三年內收支平衡，總商會主席陳瑞娟於商台《在晴朗的一天出發》表示，兩三年復常有挑戰，視乎特朗普上台後採取何種措施，但投資意向、營業額，以及國際資金等數據顯示經濟整體向好。她續指，需要分清經常性開支所致赤字與投資所致赤字，支持投資性赤字因有助經濟發展。楊偉添亦表示，發債並非政府的經常性開支，而是用於基建項目，強調基建推動未來經濟，整體較健康。