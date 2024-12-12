元旦日深圳灣口岸通宵開關 羅湖延至凌晨2時 (23:14)

去年除夕煙花倒數活動後，大批內地旅客趕不及過關，滯留過境巴士站及火車站，不少人在「小紅書」批評。港府為免事件發生，今年預告採取特別措施。

除了有2關口延長開關，運輸署將調整交通安排，配合關口服務時間，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及跨境直通巴士的班次，並在有需要時，於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道。警務處、入境事務處、海關等亦將組成跨部門聯合指揮中心，將於12月21日至明年1月1日實時監察口岸現場情況。

各公共運輸營運商亦將在除夕夜當晚增強運力。其中，港鐵公司將相應延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務，大部分鐵路線將通宵服務；而港鐵上水站及新田皇巴站之間亦將增設巴士路線，方便東鐵線旅客未及前往羅湖過關時，利用24小時通關的落馬洲／皇崗口岸過境。