許金山否認為錢財殺妻　為自己被視作「怪獸」感到不幸 (18:57)

被告許金山第3日作供，表示覺得妻子黃秀芬容易相處，因此結為夫婦，後來妻子揭發自己和李泳怡（Shara）婚外情，導致關係破裂。許稱，起初以為掙錢養家和送禮物能夠滿足妻子，但兩夫婦性生活不順，形容自己是會犯錯的凡人，脆弱時需要陪伴和親密生活。

許金山承認對妻子不忠，出軌一事「不怪責任何人，除了我自己」，對於Shara遭外界滋擾和批評感遺憾。許強調無意和妻子離婚，感謝妻子一路以來的信任和付出，協助自己照顧4名子女。許提到，自己曾建議妻子「找另一個男人」，因自己出軌在先，不會妒忌和生氣。

針對妻子和次女許儷玲（Lily）去世，許金山供稱不知發生何事，思疑妻女可能自殺，又指自殺是刻意自殘。許估計自己對Lily的學業施加壓力，忽視其心理狀况，至於妻子的婚姻不美滿，也是潛在原因。此外，許反駁為錢財犯案的指控，指自己不著重金錢，在家陪伴子女已感幸福；就算妻子購買昂貴廚具和焗爐，自己都無意見，只想妻子快樂。

許強調自己行醫多年，一心貢獻社會，其妻樂於助人，子女則任職獸醫和牙醫，「遺傳了我和妻子的良好基因」。不過案發後，許的形象由好好醫生變成「怪獸」，許稱感覺不幸。聆訊明續。