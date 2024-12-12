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入境處明起推全自助辦理身分證服務　毋須預約　處理量料增1.5倍 (18:54)

入境處將於明日（13日）推出全自助香港身分證服務，合資格市民毋須預約，可到將軍澳入境處總部透過全自助形式辦理登記身分證手續，包括「打指模」、影相、簽署表格，無需親身面見登記主任。入境處指，新服務每日處理的申請可增至約900宗，每周共4600宗，較將軍澳入境處總部本身服務量增加1.5倍，屆時亦會安排職員協助市民使用新服務。

將軍澳入境處總部現時有44部個人證件申請服務站，另有10部領取證件服務站。市民使用服務時，需先插入本地簽發的身分證，再套取左右拇指指紋，並填寫及簽署申請表；之後要拍攝照片及選擇領取方式，最後領取收據。

新服務適用於本身已有身分證的市民，包括因年滿18歲而需換領成人身分證的申請；18歲或以上因已核實永久居民身分證資格而需換領身分證的申請；18歲或以上持有有效舊款智能身分證而需換領新證的申請。

助理首席入境事務主任（人事登記）周佩玉表示，市民使用新的身分證登記服務需時約15分鐘，與傳統方法相若，但可省去面見登記主任步驟。她續稱，新服務的合資格市民本身有人事登記的相關紀錄，系統會核對申請人相片和指紋，做好把關。周佩玉稱，會安排職員協助長者等人士使用自助站，又提醒使用自助站申請身分證，拍照時頭髮不可遮擋五官等，且最多只能進行3次拍照，若始終不合格則需尋求登記主任協助。

明年1月2日起延長部分服務站服務時間

入境處指，政府近年推出多項計劃「搶人才」，短時間多出大量外來人才需申領身分證，服務需求增加，希望能透過科技處理部分非「首次登記（first registration）」的申請，以更好分配人手資源。

合資格的市民亦可選擇使用「申請個人證件服務站」一站式辦理身分證和特區護照的申請，毋須重複進行身分認證、拍攝相片、填寫和核對個人資料，亦可以自助形式同時領取身分證和護照。入境處指，每周可處理1650宗護照申請，較原本約增加25%。

服務時間方面，入境處總部明年1月2日起將延長部分服務站的服務時間，市民可於周一至周五下午4時半至晚上10時、周六上午11時至晚上10時到入境處總部行政大樓地下服務站申請身分證及護照，另外領取證件的時間亦延長至晚上10時。

另外，入境處估算，仍有8萬人未換新智能身分證，而明日起將縮短簽發新智能身份證所需時間，由原先7個工作天縮短至5個工作天。

相關字詞﹕編輯推介 入境處 身分證

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