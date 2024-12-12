投資北都 總商會認同重要 需「在商言商」 非「為投而投」 (18:15)

總商會總裁楊偉添在記者會回應指，企業投資香港意欲趨審慎，是由於去年疫情復甦後，企業已做同步並進的投資，回報需看長期，效果未必可「立竿見影」；加上環球經濟前景不太明朗，企業「可能要再等等，睇清楚些」再作投資。

總商會主席陳瑞娟指，調查進行時在美國大選公布後一周進行，調查結果反映企業擔心特朗普當選美國總統後的關稅政策，或造成負面影響，對展望有所保留。

對於如何評估企業響應政府投資北都意欲，楊偉添表示，對於北部都會區發展「政府大加推廣」，認同北都對香港新經濟發展很重要，對促進創科的「研、產、學、投」的生態圈而言，是「重要一環」。對於是否投資北都，楊偉添表示「當然在商言商」，發展商要看將來可看到哪些回報、各公司自身發展安排等，如何有「持續性」而非「碎片式，淨係為咗投而投」，並對整個公司本身發展策略起作用。

總商會在上月12至26日進行一年一度「商業前景問卷調查」訪問，共收到219份回覆，填寫問卷者為企業負責人或高層領導，有56.6%為中小企業、43.4%為大型企業，來自專業及商業服務、進出口及推發，以及金融服務業。