黎智英案︱黎承認讚賞蓬佩奧有關「暴政」部分演說 (18:11)

辯方展示2020年7月24日惠頓轉發給黎智英、其助手Mark Simon、美國前副國防部長沃夫維茲(Paul Wolfowitz)和美軍前副參謀長基恩(Jack Keane)的電郵,標題為「Embargoes until 4:35 ET Secretary Pompeo remarks at Nixon Library」(國務卿蓬佩奧於加州尼克松總統圖書館發表演説),電郵附上蓬佩奧的演講辭,黎隨後回覆電郵稱「Thanks」(謝謝)。

黎庭上確認收件人為美國政府中人,惠頓是駐華盛頓的說客,除2019年7月和10月曾透過對方與美國參議員和眾議院見面,對方無再為自己做任何事。辯方問是否知道為何惠頓會將電郵轉發予他等人?黎稱這是說客會做的事,會保留與舊客戶的聯絡,「萬一他們將來再次需要你」,而黎亦是惠頓的舊客,對方知道Simon是自己的助手,其餘二人則是黎的朋友。

同日黎向李兆富發信息稱「自由世界必戰勝暴政,如果我們屈服,我們的孩子將受中共擺佈,如果自由世界不改變中共,中共便會改變我們」,著李在黎的Twitter發帖時引用蓬佩奧的演說和他前述評論,又指「冷戰的帷幕正掀起」。黎否認他希望中美冷戰,直言「這完全不合理」,但認為冷戰正成形。辯方展示黎智英3個相關Twitter帖文,其中之一形容「真棒!説得好」,黎同意他稱讚蓬佩奧的演說,但強調只是有關「暴政」的部分,因此他抽取作帖文素材。審訊明續。