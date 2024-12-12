明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︱黎承認讚賞蓬佩奧有關「暴政」部分演說 (18:11)

壹傳媒黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（12日）第108日審訊，黎作供確認時任美國國務院資深顧問惠頓(Christian Whiton)曾向他轉發一封電郵，附上時任美國國務卿蓬佩奧的演講辭，同日演說過後，黎吩咐李兆富在Twitter就演說發帖，形容「真棒！説得好」。黎庭上承認讚賞蓬佩奧的演說，理解內容對中國採取敵對行為，但稱讚賞只限於他有抽選入Twitter帖文的部分，否認會引用其他字眼。

辯方展示2020年7月24日惠頓轉發給黎智英、其助手Mark Simon、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz)和美軍前副參謀長基恩(Jack Keane)的電郵，標題為「Embargoes until 4:35 ET Secretary Pompeo remarks at Nixon Library」(國務卿蓬佩奧於加州尼克松總統圖書館發表演説），電郵附上蓬佩奧的演講辭，黎隨後回覆電郵稱「Thanks」（謝謝）。

黎庭上確認收件人為美國政府中人，惠頓是駐華盛頓的說客，除2019年7月和10月曾透過對方與美國參議員和眾議院見面，對方無再為自己做任何事。辯方問是否知道為何惠頓會將電郵轉發予他等人？黎稱這是說客會做的事，會保留與舊客戶的聯絡，「萬一他們將來再次需要你」，而黎亦是惠頓的舊客，對方知道Simon是自己的助手，其餘二人則是黎的朋友。

同日黎向李兆富發信息稱「自由世界必戰勝暴政，如果我們屈服，我們的孩子將受中共擺佈，如果自由世界不改變中共，中共便會改變我們」，著李在黎的Twitter發帖時引用蓬佩奧的演說和他前述評論，又指「冷戰的帷幕正掀起」。黎否認他希望中美冷戰，直言「這完全不合理」，但認為冷戰正成形。辯方展示黎智英3個相關Twitter帖文，其中之一形容「真棒！説得好」，黎同意他稱讚蓬佩奧的演說，但強調只是有關「暴政」的部分，因此他抽取作帖文素材。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案

上 / 下一篇新聞