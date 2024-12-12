訛稱物業自住實出租獲按揭逾800萬　保險代理遭判囚1年2個月 (17:34)

49歲被告黃顯寧為保險代理，早前承認兩項欺詐罪名，法官頒令充公其出租涉案物業所得的租金收入70萬元，並須於12月16日或之前履行，否則可被加刑20個月。

根據金管局指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定。案發時，中信銀行（國際）有限公司（信銀國際）為800萬至1000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款，被告於2020年2月底以998萬元購入何文田一個私人住宅物業，隨後向信銀國際申請按揭貸款，並申報稱該物業由她及兒子自住，最終獲批八成按揭貸逾800萬。

惟廉署調查貪污投訴時發現，被告於2020年8月至2022年6月期間，先後以月租19000元及20500元將該物業分別租予兩名租戶，並未通知信銀國際。信銀國際於2021年12月亦曾致函要求被告及其兒子確認物業是仍為自住，二人於回覆中確認為自住用途。

廉署指，若信銀國際得悉該物業是作租住用途，會要求被告償還部分或全部按揭貸款，或向她施加上調利率等其他條件。