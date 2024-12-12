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MCL荷里活戲院今最後營業　田啟文指《城寨》《破．地獄》救不了票房 (16:36)

消息指，MCL荷里活廣場戲院今日（12日）最後一日營運，明日（13日）起結業，成為今年第7間結業戲院。戲院職員確認，戲院明日起將不會營業，有待官方消息公布。官網顯示，售票場次只餘今天。

香港電影工作者總會發言人田啟文指，今年內再戲院結業屬預期之內，又指即使個別港產電影票房過億亦「養不到成年（票房）」。他期望政府能給予資助，「例如十一半價看戲可否一年辦六次？」田又認為電影業需配合市民消費模式轉變，構思具話題性戲碼。

還有兩星期就到聖誕節，MCL荷里活戲院突然傳出結業。田啟文稱，聖誕節、元旦及新年等旺季，戲院生意額一般較平日多三至四成，而該院現時結業，反映租約期滿「同業主傾不了，連拖多陣的空間都無。」今年《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》票房均過億，但田表示，因難估「下一套幾時出現」，加上今年西片票房不理想，亦影響戲院營運。

田補充，票房屢創新高反映「公眾沒有離棄香港電影」，惟隨串流平台出現，市民消費模式改變，「或只會入戲院看有話題的電影。」面對戲院營運困難，他認為除電影創作要有話題性，亦期望政府及業主提供支援，「例如十一半價睇戲，真的吸引多了人入戲院，那可否一年辦六次？又或者再續租時，租金可否不那麼貴？」不過他預期，戲院結業潮會延續至明年。

MCL荷里活戲院前身為百老匯，於2022年7月由MCL院線接手營運。翻查資料，戲院設6個影廳共提供1595個座位，是東九龍區內最大型戲院。該戲院是繼嘉禾啟德戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊、MCL海怡，以及影藝戲院後，今年第七間結業的戲院。

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