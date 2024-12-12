黎智英案︱辯方續就Twitter帖文提問　黎解釋「自由」指免受中國侵蝕　否認希望香港獨立 (15:15)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（12日）踏入第108日審訊。庭上提到，2020年7月，黎智英在一篇Twitter（現稱X）帖文談及「年輕人是我們自由運動的支柱」，黎解釋，他所指的自由為免受中國侵蝕和免於獨裁的自由，並同意希望從內地獲得自由。法官杜麗冰問到，「你是希望香港獨立嗎？」黎否認。另外，黎就其他帖文作供時否認歌頌時任美國總統特朗普對中國採取的行動，又說不希望中美爆發「熱戰」（hot war）。
辯方今日就2020年7月下旬的事情向黎智英發問。據辯方展示的資料，2020年7月23日，黎在Twitter轉發英文版《蘋果》就英國推出BNO簽證發表的報道，稱「這是迫切和必要的，我們的年輕人是我們自由運動的支柱，他們處於最危險的境地」。
黎智英供稱，他在帖文所指的「自由運動」，是年輕示威者和年輕人參與的運動。
法官杜麗冰關注，黎在帖文所指的自由，是免於什麼的自由？黎說即免於中國侵蝕和獨裁。杜官追問，黎是否希望從內地得到自由？黎同意。杜官遂稱，「那麼你是希望香港獨立嗎？」黎重申不想香港獨立，強調只想在法治下擁有自由，並希望反抗中國侵蝕本港自由。
另一法官李素蘭則關注，黎智英會否視「攬炒巴」劉祖廸為示威者？黎認為，劉的角色為鼓勵他人參與示威，相信對方為社運做了些事，但不清楚對方具體作為。
之後辯方展示上述《蘋果》報道的中文版〈毋須持有效護照 英設BNO簽證 供港人家屬鋪路入籍〉。黎同意，該報道支持英國推行措施讓港人居於當地，同時說自己無協議《蘋果》高層發表這篇報道，亦無參與撰寫過程。
據庭上展示的圖片，上述報道上方有一條橫幅，當中包含「光時」旗幟圖樣，以及國家主席習近平的半張臉，旁邊寫上「兩制蓋棺」字句。辯方問，該橫幅是否採用貶損方式描繪習近平？黎稱當時沒留意。至於橫幅中的「光時」旗幟圖樣，黎稱該圖樣太小，當時沒察覺，相信在新聞用到「光時」相關圖片不會犯法。