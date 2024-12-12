黎智英案︱辯方續就Twitter帖文提問　黎解釋「自由」指免受中國侵蝕　否認希望香港獨立 (15:15)

辯方今日就2020年7月下旬的事情向黎智英發問。據辯方展示的資料，2020年7月23日，黎在Twitter轉發英文版《蘋果》就英國推出BNO簽證發表的報道，稱「這是迫切和必要的，我們的年輕人是我們自由運動的支柱，他們處於最危險的境地」。

黎智英供稱，他在帖文所指的「自由運動」，是年輕示威者和年輕人參與的運動。

法官杜麗冰關注，黎在帖文所指的自由，是免於什麼的自由？黎說即免於中國侵蝕和獨裁。杜官追問，黎是否希望從內地得到自由？黎同意。杜官遂稱，「那麼你是希望香港獨立嗎？」黎重申不想香港獨立，強調只想在法治下擁有自由，並希望反抗中國侵蝕本港自由。

另一法官李素蘭則關注，黎智英會否視「攬炒巴」劉祖廸為示威者？黎認為，劉的角色為鼓勵他人參與示威，相信對方為社運做了些事，但不清楚對方具體作為。

之後辯方展示上述《蘋果》報道的中文版〈毋須持有效護照 英設BNO簽證 供港人家屬鋪路入籍〉。黎同意，該報道支持英國推行措施讓港人居於當地，同時說自己無協議《蘋果》高層發表這篇報道，亦無參與撰寫過程。

據庭上展示的圖片，上述報道上方有一條橫幅，當中包含「光時」旗幟圖樣，以及國家主席習近平的半張臉，旁邊寫上「兩制蓋棺」字句。辯方問，該橫幅是否採用貶損方式描繪習近平？黎稱當時沒留意。至於橫幅中的「光時」旗幟圖樣，黎稱該圖樣太小，當時沒察覺，相信在新聞用到「光時」相關圖片不會犯法。