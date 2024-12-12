總商會估今年實質經濟增長2.4%　明年2.3%　料來年股樓市穩定向好 (14:14)

總商會對今年經濟增長預測較政府預測的2.5%略低。總商會經濟師馮凱盈解釋，在計算預測時看重私人消費開支，因相關開支佔香港本地生產總值三分之二到七成，接下來聖誕市道能否產生提振作用成關注。她提到市民留港消費之餘，亦有機會出遊或到內地消費，在這部分或有影響。

就本港來年經濟預測，馮凱盈指，整體展望來年香港經濟會面對外部風險，包括一些傳統市場如德國、法國等增長較乏力；而在地緣政治下政局不穩，並有很多不穩定因素，舉例在特朗普當選美國總統後，對否開徵關稅、會否有貿易戰2.0，減息步伐會否因此減慢等。

馮凱盈提到，來年本港經濟亦有一些利好因素，包括一些大型基建落成，機場三跑道系統啟用、啟德體育園將於明年營運，明年亦會有不少大型活動包括全運會等，相信有助吸引更多旅客來港，提振香港的旅遊及零售業，另外料來年股市樓市會穩定向好，應會刺激消費及投資。馮又指，總商會亦觀望，國家在明年3月的兩會會否有政策公布以提振經濟，料對香港經濟亦有帶動作用。