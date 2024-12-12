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721案︳林卓廷暴動罪成 (16:45)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6名男子於當晚在港鐵元朗站內參與暴動。7人去年10月否認暴動罪，經過審訊後，案件今日（12日）在區域法院作裁決。法官陳廣池裁定，林卓廷當晚進入元朗站直播是為了搜集白衣人的罪證，向對方秋後算帳，希望藉警方之手打擊鄉事派，只是他料不到自己會牽涉入暴動之中；當晚元朗站內非白衣人行為屬於暴動，林是暴動中的一員，與閘內人士聚集向白衣人「對着幹」，裁定林卓廷的暴動罪成立。

7名被告分別為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。林目前正因初選案罪成而服刑中。

控方案情指，案發當晚，大量穿黑衣的人到達元朗，其後與穿白衣的人發生暴力衝突，同時上環中聯辦外、維園等地亦有示威和騷亂。當晚10時許，林卓廷抵達元朗站大堂，與約100名大多穿黑衣的人聚集，另一群不少於50名、大多穿白衣的人在閘外徘徊，部分手持藤條、木棍等。雙方互罵，演變成暴力衝突。及後黑衣人以粗言辱罵「挑釁白衣人」衝入閘，又射水「襲擊」白衣人。及至有人從月台擲下垃圾桶蓋，故白衣人衝上月台襲擊黑衣人及車廂內的巿民。

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