721案︳林卓廷暴動罪成 (16:45)

7名被告分別為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。林目前正因初選案罪成而服刑中。

控方案情指，案發當晚，大量穿黑衣的人到達元朗，其後與穿白衣的人發生暴力衝突，同時上環中聯辦外、維園等地亦有示威和騷亂。當晚10時許，林卓廷抵達元朗站大堂，與約100名大多穿黑衣的人聚集，另一群不少於50名、大多穿白衣的人在閘外徘徊，部分手持藤條、木棍等。雙方互罵，演變成暴力衝突。及後黑衣人以粗言辱罵「挑釁白衣人」衝入閘，又射水「襲擊」白衣人。及至有人從月台擲下垃圾桶蓋，故白衣人衝上月台襲擊黑衣人及車廂內的巿民。