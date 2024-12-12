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總商會指「唔需要太擔心」千億財赤 陳瑞娟：港府仍有空間融資 (13:48)

財政司長陳茂波本月初公布今年度（2024/25）的財政赤字估算，由2月預算案時預計的481億元倍增至約1000億元，料本港將連續第三個年度有千億財赤。香港總商會今（12日）就「商業前景問卷調查」舉行記者會，總商會主席陳瑞娟認為，社會對1000億元財赤「唔需要太擔心」，並表示本港政府發債比例只佔GDP約6%，遠低於其他發達經濟體債務水平，認為在為投資本港經濟發展前提下，港府仍有空間運用這個工具作融資。

陳瑞娟在記者會上回應提問時，表示明白社會關注政府財赤，但認為社會要明白財赤形成，是由早前新冠疫情、「社會動盪事件」等累積而成。她認為社會對1000億元財赤「唔需要太擔心」，早年在香港有財政盈餘時，政府有撥款設立未來基金作長線投資，而在高息環境下回報倍增，對公共財政收益有一定支持。

面對財赤，陳瑞娟表示「當然要處理」，舉例政府在收入上不穩定；至於支出方面，陳表示，《基本法》第107條提到，要與本地生產總值增長率相適應，她認為要從政府的經常性開支去看。她指，資本投資方面，為未來的持續發展的投資則有需要繼續，「如果我們是為了（本港經濟）持續性發展而產生的赤字，我覺我們是有需要接受」。

政府近年發債，陳瑞娟說，如果是為著投資持續發展的方向，總商會支持政府發債融資。她指，港府現時債務佔本地生產總值約6%，與其他發達經濟體相比，部分達80%、日本甚至是佔GDP的200%，香港仍有空間運用這個工具進行融資，以在不影響市民的前題下，繼續推動本港持續發展。

對於有意見提出透過公務員減薪紓緩財赤，陳瑞娟指，「公務員的士氣很重要，減薪絕對會影響到公務員的士氣」，認為應從公務員薪酬加幅著墨，去減少支出。她舉例，公務員早前獲通過劃一加薪3%，而在消費者物價指數（CPI）按年則增約2%下，加幅應予調整。她指，總商會在稍後會另行舉辦記者會，更詳盡就財政預算案提建議。

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