元朗小學男生墮斃　父不滿事前遭3老師訓示　將去信教育局要求跟進 (13:24)

元朗佛教陳榮根紀念學校一名12歲男生，昨午（11日）在校內墮樓，送院後不治。男生父母今早（12日）到富山公眾殮房辦理認屍手續後向本報記者透露，懷疑兒子在校內遭老師針對不開心。王父指兒子有過度活躍症（ADHD），在校一向比較「百厭」，事發前疑因行為問題被老師召見訓示，暫未清楚犯了什麼過失，只知當時有3名老師，包括一名主任、一名訓導主任及一名副校長，校方暫未交代清楚當時老師訓示內容，「訓示完佢(兒子)唔開心，情緒唔係幾好。」
王父指對校方處理學生方式不滿，將去信聯絡教育局、辦學團體及相關機構調查跟進，還兒子一個公道。
校方今早回覆表示，對事件感到十分難過及痛心，已即時尋求教育局支援及意見，校方亦在事件發生後，即時啓動危機處理小組跟進，教育心理學家、輔導人員及社工已為受事件影響的師生提供適切的支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導。學校指會繼續與教育局保持緊密聯繫，以提供適切意見及協助。
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