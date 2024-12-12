警方今年首10個月錄874宗假冒官員騙案　三成涉大學生 事主被騙外地交錢 (12:39)

在假冒官員騙案中，有三成涉及大學生，其中約七成是內地來港生。受害人數字方面，由今年7至9月月均僅24名大學生受騙，直至今年10月增至91名大學生受騙，年齡介乎18歲至34歲。商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩相信，因應臨近開學季，部分學生離開中學後，即將入住宿舍及就讀大學，疑犯因而伺機下手，訛稱若不配合將不能向家人索取學費及生活費。

警方在今年首10月錄得36405宗騙案，較去年同期增加2482宗的騙案；損失金額逾70億元，較去年同期跌5%。其中單一最大宗個案涉及一名71歲商人，前年4月接獲假冒入境處電話，指她涉跨國洗黑錢案件而被上海公安局通緝，要求她填寫「自白書」及開設多個銀行帳戶，以便將所有海外資金轉至新戶口作清查。

事主在前年4月至今年1月期間，將合共2.6億元轉帳至疑犯戶口。疑犯再要求事主刪除電話的對話內容，並稱將於三日內將騙款退回，疑犯其後失聯，事主遂於今年初報案。

李蔚詩表示，留意到騙徒越來越猖狂，要求事主拍攝裸照或短片，相關藉口包括是檢查事主身上有否與其他犯案人相同的紋身，或證明事主身上無監聽器或盜錄裝置。疑犯有機會用作進一步勒索事主，否則會將相關裸照或短片，發送給身邊的朋友和老師；甚或發送給事主的家人用作勒索。