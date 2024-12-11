52人涉詐騙及洗黑錢被捕　涉款6000萬元 (21:35)

警方前日（9日）已率先交代搗破一個由三合會操縱、以低息貸款協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人，涉款178萬元，並成功攔截及凍結當中160萬元犯罪得益。

警方日前再拘捕多34人，分別為25男9女，年齡介乎21至77歲，分別報稱售貨員、地盤工、清潔工、無業、退休人士等，涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢等罪。調查顯示，34人涉32宗詐騙案，包括網上投資、網上購物、網上求職、電話騙案等，涉案總損失金額約6000萬元，警方並再成功攔截當中77萬元犯罪得益，正追查其他資金下落。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰指，去年10月起，警方與律政司商討就洗黑錢罪向法庭申請加刑，至今共有44人被加刑3個月至13個月不等。警方今年首9個月共接獲32120宗詐騙案，比去年同期多2470宗、增約8.3%，詐騙案佔整體罪案率45%。另外，警方今年首10個月共拘捕8500人，涉及洗黑錢相關罪行，比去年同期增25%，其中6400人為傀儡戶口持有人，佔被捕人數75%。