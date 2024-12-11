黎智英案｜稱制裁「正義」和「有效」　黎智英否認鼓勵制裁 (18:00)

辯方展示2020年7月17日黎智英與李兆富的通訊紀錄，黎稱「看來這只是美國對中共官員實施嚴厲制裁的開端，向剝奪人民自由的官員追究責任是正義又有效的震懾措施」，同日黎在Twiiter發布相關帖文。辯方問黎是否要求美國對侵害自由的官員實施制裁，並形容是「正義」和「有效」的措施，黎否認稱他只是指出事實，當時制裁已實施，他認為正義和有效，非作出鼓勵。

辯方另展示《蘋果》在工作平台「Slack」上有關「飯盒會」的紀錄，7月17日會議後，時任副社長陳沛敏歸納會議重點，包括稱「字眼可斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知，新聞原則去做」、「除了加開崗位給不同崗位同事，可找有與國安法交手經驗同事分享」。黎供稱只是概括地歸納，不算實際提議，同事之間也知道一些新聞原則不能嚴格遵從；他不知道國安處警員是否曾接觸員工。

7月19日《蘋果》刊登黎智英於專欄撰寫的文章〈時間就是武器〉，提及「遊行集會是我們應有的憲法權利，但是今日國安法凌駕法律的專橫下⋯⋯我們以後抗爭行動只好化整為零，以不同的行動不同的形式，集腋成裘的方法爭取抗爭的力量」。文中另指「最後國際對中國的制裁會比當時年六四更有過之而去不及」、「儘管有國安法，為的只是平息抗爭的震懾效果，卻是按兵不動的，讓他們放緩制裁等懲罰措施。」

黎確認文章表達《國安法》凌駕《基本法》，侵害市民的示威集會權利。辯方問黎是鼓勵以其他方式繼續抗爭運動，黎稱那是他一廂情願的想法，從無發生。辯方指黎在文中不下一次提及制裁，黎是否希望西方國家這樣做？黎否認稱只是指出他認為會發生的事。審訊明續。