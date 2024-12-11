赤洲掘出30塊含恐龍化石岩石　島嶼周四重開　當局籲市民勿冒險登島 (17:19)

發展局表示，古蹟辦人員在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家的指導和協助，以及漁護署的支援下展開發掘工作，經古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作已完成。

發展局發言人提醒，赤洲位置偏遠，島上沒有適合登島及遊覽的配套設施，地理和天氣因素令船隻靠岸有一定風險，呼籲市民不應冒險登島。此外，根據《古物及古蹟條例》（第53章），除主管當局及其授權人士，任何人不得挖掘或搜尋古物，如市民發現古物或疑似古物，或得知有關發現，須向古蹟辦報告。

另外，位於香港文物探知館庭院的臨時工作室定於12月20日開放，古蹟辦將會安排市民現場觀看化石清修工作，並展出經清修的恐龍化石及其他在香港發現的化石，例如水生動物介形蟲和菊石，及蕨類植物，有關安排的詳情稍後在古蹟辦網頁公布；古蹟辦與漁護署亦會繼續舉辦公眾講座和古生物工作坊。