問責官員今年加薪1.8%　三司月薪介乎38萬至41萬 (17:21)

新民黨立法會議員葉劉淑儀關注，政府會否考慮仿效以非公務員合約條款聘請合約僱員的做法，為主要官員增設約滿酬金，以吸引及挽留優秀政治人才出任有關職位。曾國衞回應說，「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」於2016年檢討政治委任官員的薪津安排時，建議薪酬待遇其他部分維持不變，有關安排亦一直維持至今，委員會定期檢討政治委任官員的薪津安排，以確保其與職責相稱，並為公平、合理及可持續，以招攬和挽留優秀人才。

另外，葉劉淑儀亦說，衛生署轄下6間公務員診所使用率已接近飽和，問及政府會否考慮為政治委任官員增設醫療保險津貼。曾國衛說，委員會於2022年再次就薪津安排檢討時，認為不同層級的政治委任官員應可享有的醫療及牙科福利水平須予以審慎檢視，且須有充分理據支持，委員會將在2025年3月底前進一步研究及討論有關課題。