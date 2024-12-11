海關偵破3宗毒品案　檢值1500萬元毒品拘3男 (16:41)

關員昨早（10日）於荃灣一帶截查一名男子，於他手上紙袋及背囊內發現4包「寵物食品」，內藏350克懷疑大麻花及30支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙。該男子隨即被捕，他被押解到附近一個工廈單位調查。關員於單位發現多6.6懷疑含有四氫大麻酚的電子煙、2公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖、204支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，以及一批毒品包裝工具。跟進調查後，關員再押解該男子到元朗一個由他租用的村屋單位調查，檢獲多20.5公斤懷疑大麻花。

被捕男子30歲，報稱文員，海關相信他利用村屋單位儲存毒品，再利用工廈單位包裝及分銷毒品。海關於工廈單位發現一個保溫箱，相信有助毒品保鮮及遮蓋氣味。涉案男子已被控3項販運危險藥物罪，案件將於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

另外，關員鎖定一個位於油塘的迷你倉，懷疑販毒集團利用迷你倉儲存毒品。昨日（10日）展開執法行動，檢獲5公斤以寵物食品包裝的懷疑大麻花。關員隨後於牛池灣拘捕一名37歲涉案男子，他報稱地盤工人，已獲保釋候查。上述兩宗案件估計供應東九龍及新界區的毒品拆家及娛樂場所。

另外，海關偵破近10年來最大宗由德國入口的航空旅客販運氯胺酮案件，涉及15公斤懷疑氯胺酮，市值約720萬元。關員昨日（10日）截查一名來自德國法蘭克福的本地男子，其寄倉行李X光影像有可疑，打開發現有衣服包住一些粉末，初步調查為15公斤懷疑氯胺酮。該名31歲本地男子涉販運危險藥物被捕，他報稱無業，懷疑收取5萬元現金報酬協助販毒集團帶貨。海關相信涉案毒品供應本地市場。會繼續調查毒品流向。