明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關偵破3宗毒品案　檢值1500萬元毒品拘3男 (16:41)

聖誕及元旦假期臨近，海關加強打擊毒品行動，近日偵破3宗毒品案，共檢獲15公斤懷疑氯胺酮、32.5公斤懷疑大麻花、2公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖、234支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，市值約1500萬元。3個行動中共有3人被捕，其中兩人已被正式落案起訴販毒罪。

關員昨早（10日）於荃灣一帶截查一名男子，於他手上紙袋及背囊內發現4包「寵物食品」，內藏350克懷疑大麻花及30支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙。該男子隨即被捕，他被押解到附近一個工廈單位調查。關員於單位發現多6.6懷疑含有四氫大麻酚的電子煙、2公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖、204支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，以及一批毒品包裝工具。跟進調查後，關員再押解該男子到元朗一個由他租用的村屋單位調查，檢獲多20.5公斤懷疑大麻花。

被捕男子30歲，報稱文員，海關相信他利用村屋單位儲存毒品，再利用工廈單位包裝及分銷毒品。海關於工廈單位發現一個保溫箱，相信有助毒品保鮮及遮蓋氣味。涉案男子已被控3項販運危險藥物罪，案件將於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

另外，關員鎖定一個位於油塘的迷你倉，懷疑販毒集團利用迷你倉儲存毒品。昨日（10日）展開執法行動，檢獲5公斤以寵物食品包裝的懷疑大麻花。關員隨後於牛池灣拘捕一名37歲涉案男子，他報稱地盤工人，已獲保釋候查。上述兩宗案件估計供應東九龍及新界區的毒品拆家及娛樂場所。

另外，海關偵破近10年來最大宗由德國入口的航空旅客販運氯胺酮案件，涉及15公斤懷疑氯胺酮，市值約720萬元。關員昨日（10日）截查一名來自德國法蘭克福的本地男子，其寄倉行李X光影像有可疑，打開發現有衣服包住一些粉末，初步調查為15公斤懷疑氯胺酮。該名31歲本地男子涉販運危險藥物被捕，他報稱無業，懷疑收取5萬元現金報酬協助販毒集團帶貨。海關相信涉案毒品供應本地市場。會繼續調查毒品流向。

相關字詞﹕毒品 編輯推介

上 / 下一篇新聞