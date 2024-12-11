攝影師梁鎮宗涉非禮女模特兒判囚8周　准保釋候上訴 (16:35)

本案被告梁鎮宗(現年39歲)報稱攝影師，被控於2022年12月16至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室Gary Studio猥褻侵犯另一人X。

X在審訊時作供稱，自己為兼職模特兒，風格較性感。案發前約一個月，被告私訊表示有意合作，X得知被告過往曾拿獎和與不少名人合作，遂答應拍攝，不涉及金錢。當晚8時許X到達攝影室，被告要求換上攝影室提供的另一件窄身西裝外套，內穿隱形胸罩，下身穿打底褲，用意是「扮真空」。

被告拍了幾張相片後稱隱形胸罩「畫面上唔好睇」，令X改用乳貼代替，不過被告又以難修圖為由，着X撕走乳貼，遭X拒絕，但X一度將乳貼位置稍為移開。其後X換上另一套吊帶長裙，被告要求X真空上陣，當她調整背後的結以防裙子鬆脫時，被告突然行近，用力將裙子扯了一下，令裙子跌至X肚部而走光。X同時留意到前方數碼相機沒有鏡頭蓋，擔心自己遭偷拍，最終X便借故離開。

裁判官判刑時指出，雖然被告在案發時沒觸及事主的敏感部位，但不代表案件性質不嚴重，事主因相信被告是攝影師而脫去胸罩而面向相機，事主的心理報告顯示，事主因事件怪罪自己，擔心遭人偷拍；最終判處被告囚8周，但准他以一萬元保釋候上訴。