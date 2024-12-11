明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

攝影師梁鎮宗涉非禮女模特兒判囚8周　准保釋候上訴 (16:35)

曾與多名藝人合作的攝影師前年12月涉嫌在其柴灣攝影工作室拍攝期間，非禮女模特兒背部，又扯下她的裙子令她走光，他早前經審訊後被裁定非禮罪成，今（11日）在東區法院被判8周。裁判官表示，被告經審訊後被定罪，沒顯示真誠的悔意，批評他利用事主的脆弱及信任來侵犯她，判監是唯一的合適選擇。

本案被告梁鎮宗(現年39歲)報稱攝影師，被控於2022年12月16至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室Gary Studio猥褻侵犯另一人X。

X在審訊時作供稱，自己為兼職模特兒，風格較性感。案發前約一個月，被告私訊表示有意合作，X得知被告過往曾拿獎和與不少名人合作，遂答應拍攝，不涉及金錢。當晚8時許X到達攝影室，被告要求換上攝影室提供的另一件窄身西裝外套，內穿隱形胸罩，下身穿打底褲，用意是「扮真空」。

被告拍了幾張相片後稱隱形胸罩「畫面上唔好睇」，令X改用乳貼代替，不過被告又以難修圖為由，着X撕走乳貼，遭X拒絕，但X一度將乳貼位置稍為移開。其後X換上另一套吊帶長裙，被告要求X真空上陣，當她調整背後的結以防裙子鬆脫時，被告突然行近，用力將裙子扯了一下，令裙子跌至X肚部而走光。X同時留意到前方數碼相機沒有鏡頭蓋，擔心自己遭偷拍，最終X便借故離開。

裁判官判刑時指出，雖然被告在案發時沒觸及事主的敏感部位，但不代表案件性質不嚴重，事主因相信被告是攝影師而脫去胸罩而面向相機，事主的心理報告顯示，事主因事件怪罪自己，擔心遭人偷拍；最終判處被告囚8周，但准他以一萬元保釋候上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞