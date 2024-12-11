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反恐條例第二案｜被告李嘉濱向警稱計劃在周梓樂悼念場合放煙彈阻「警暴」　否認製深圳灣及羅湖站爆炸品 (16:16)

《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，今（11日）在高院踏入第14天審訊。次被告李嘉濱在錄影會面指計劃於悼念周梓樂的場合，放置墓碑外型、用上10公斤硝酸鉀製成的煙彈，令警方清場時引起混亂，「等佢哋唔可以事無忌憚咁警暴」。李又否認製造放在深圳灣口岸及羅湖港鐵站的爆炸品，但估計「五飛」和另一不知名男子有份使用李買的膠樽做爆炸品。

李嘉濱與6名被告被控串謀爆炸罪，被指參與當年1月明愛醫院及2月羅湖港鐵站炸彈事件，再擬於3月8日悼念周梓樂時引爆炸彈。李被加控妨礙司法公正罪，指他虛報西營盤的住址。

庭上繼續播放李嘉濱的5個錄影會面，李遭揭發虛報住址後承認誤導警方，他表示兩周前從同一大廈1樓遷往2樓，經Telegram獲人借出單位居住，他形容自己當時恐慌，又稱屋內可能有爆炸原料忘記清走。李稱，知悉單位內曾儲存用來製作煙彈的硝酸鉀，但指硝酸鉀本身可用做肥料。

李嘉濱於3月7日被拘捕，李在會面指3月6日與外號「五飛」男子、別稱「Missy」及「叉雞飯」的兩名女子，由叫「西瓜」的男子駕車載往將軍澳探路和遊車河，李稱打算於3月8日在尚德停車場放置外型為墓碑的煙彈，「警察清場嗰陣造成混亂」，由「五飛」搬運炸彈，李安排「鬼車」。 

李嘉濱向警方提供兩部手機密碼後，警員發現Tg有兩段在廁所的引爆影片，可見盤上東西點燃後產生火花，冒出濃煙。李表示為了製作具炸彈威力的煙彈，當時他混合約10克或100克硝酸鉀和金屬粉並點火來測試效果。

對於李嘉濱與同謀為周同學製作墓碑，警員問到周同學的全名，但李稱不知道。警員聞言指「你唔知佢個名又整個墓碑畀佢？」李回應「無記佢個名」。李透露他們以Bitcoin收捐款作為隊員生活費及交租，已籌得約5000元美金。

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