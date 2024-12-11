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陸振中否認殘廁內摸胸及逼口交　稱被事主攬腰讚「好男人」 (16:12)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（11日）在區院續審。陸振中選擇自辯，供稱當晚飯局上同袍酒後失態，事主醉到嘔吐，他秉持男士風度，3次陪同事主前往殘廁。陸否認發生殘廁內摸胸、逼口交等行為，自言一直在殘廁外等候。他又稱事主回程時攬腰，更表示「未見過咁好嘅男人」，陸當下反感，握事主的手腕讓她鬆手，並要事主自己行。

被告陸振中（42歲）供稱，他於2022年5月上任沙頭角分區指揮官，並從上司耳聞，該分區因為位置偏僻，同事經常遲到早退，需多加看管。陸上任後，下屬為總督察黃燦熊、事主X、督察蔡文浩和賴文顯，各人關係熟絡，如同師兄弟姊妹。

至6月22日，陸收到上司通知，指黃將於一個月內調職，X知道後安排督察級飯局以餞行黃。當晚一行5人到粉嶺聯和墟街市上熟食中心吃飯，席間各人有喝啤酒。陸否認有恃上司的職級要求下屬「杯杯清」，反指「我唔鍾意自己同人地飲酒」，故他將X及賴在餐桌嘔吐的失態行為拍攝下來，留待日後提醒二人。

陸又指，賴受酒精影響變得激動，一度與食客及侍應爭執，X則伏在桌上或挨着賴。陸關心X的身體，陪伴X前往殘廁。當時X走在前，陸在後面「戒備」，打算必要時攙扶X，如是先後3次陪伴X殘廁。陸否認有進入殘廁及侵犯X，堅稱自己3次都在走廊外守候，有時挨著牆、用警方手機觀看即將七一國家領導人來港的安保行動等資料。

陸續指，他因為男士風度才多次陪伴X。第二次陪伴期間，X回程時向他說「你好好人，好過我男朋友，早啲識你就好」；在第三次陪伴，X向陸稱「未見過咁好嘅男人」，被攙扶時攬向陸的腰，陸當下反感及鬆開X的手，要X自己行。陸表示，他與X在飯局後關係如常，會就公事聯絡。

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