許金山案稱曾欲安排女兒情婦同住　指妻子令寓所鼠患嚴重故打算用一氧化碳「殺老鼠」 (15:21)

被告許金山第二日自辯，表示家庭關係一直不和睦，妻子黃秀芬曾體罰次女許儷玲（Lily），致家人關係惡化。許稱曾勸說Lily，解釋妻子在衝動下打她，著Lily保密；許指妻子年幼遭受性侵，亦沒有將事情說出去。許懇請陪審團考慮，若妻子提議離婚，「法庭會否將撫養權判予我的妻子？法庭會否同情我妻？」

許妻的友人兼瑜伽導師郭文平供稱，許不想與妻子分身家，所以拒絕離婚。許自辯時反駁，香港辦離婚手續簡單，兩夫妻毋須接受心理輔導就可分開，若有金錢糾紛可找律師仲裁。許質疑郭文平有離婚經歷，鼓勵妻子和他離婚，旨在從妻子身上討好處。

許金山提及妻子和Lily關係惡劣，長女許美玲一度提議Lily搬出許家，改與許的情婦李泳怡（Shara）同住，避免母女再生衝突。許透露，Shara和許家子女相處融洽，Shara常指導子女學業，但許擔心激怒妻子，只好放棄Shara和Lily同住的念頭。

許提及，妻子事發前約10日性情大變，不只染上抽雪茄的習慣，更購入大份火腿和大量保健食品，火腿的氣味引來老鼠和蟑螂。許又指，寓所廚餘早已惹來鼠患，其後傳出異味，鄰居的狗不時吠叫。