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黎智英案｜向蓬佩奧助理稱撤香港特殊地位正確　黎智英：僅作推論非鼓勵 (14:54)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（11日）踏入第107日審訊。庭上提到，2020年7月，黎智英的助手Mark Simon向黎發信息稱，美國國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel關注黎是否不想美國跟中國斷絕關係；黎回覆說，美國撤銷香港特殊地位做法正確。黎解釋當時僅作推論，又謂從沒跟Kissel直接聯絡，因對方是政府人員，職位敏感。

據辯方展示的資料，2020年7月15日，Mark Simon向黎智英發Signal信息稱，「Mary」關注黎是否不想美國跟中國斷絕關係；黎回覆時談及中美脫鈎，稱香港是中國的「出口」，若「出口」被關閉，便能迫使中國「更易滿足美國的要求」，認為美國撤銷香港特殊地位做法正確。

黎智英供稱，Mark Simon在信息提及的「Mary」為Mary Kissel，相信Simon會把他就撤銷香港特殊地位撰寫的訊息轉寄Kissel，但寫信息時沒想到自己在回應Kissel的提問，「因為我從來沒有給她任何建議」，亦無跟對方直接聯絡，形容她的職位敏感。法官李運騰關注，Simon是否因此擔當黎跟Kissel的溝通管道。黎稱Simon不應是他們的溝通管道，又稱沒要求Simon擔當此角色。

此外，黎智英提到，他撰寫上述信息時，尚未知悉時任美國總統特朗普簽署《香港自治法案》、美國亦未取消本港特殊地位，同時否認鼓勵美國透過撤銷香港的特殊地位，迫使中國滿足美國要求，強調只是在信息中作推論。法官杜麗冰質疑，黎的回覆並非推論，而是想法；黎重申是推論。

另一方面，辯方提到，同年7月15日黎發布Twitter（現稱X）帖文，稱「世界發聲並採取行動捍衛中共打壓自由比以往任何時候都更重要」，並轉載蓬佩奧恭賀民主派成功舉辦初選的聲明。黎供稱，上述帖文由「徒弟」李兆富撰寫，按他理解，帖文所指的「採取行動」即「做任何必要的事，例如與中方理論，甚至譴責他們」。辯方問黎有否想過如何跟中方理論。黎稱「我們都假設美國官員知道，我們無責任搞清楚」。

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