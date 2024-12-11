鄧炳強指警方研用無人機助照明、廣播　配人工智能巡罪案黑點 (14:50)

鄧炳強指，現時政府透過掛載高解像度攝像頭的無人機於野外，尤其海上罪案現場協助蒐證，有關影像可作呈堂證供，警務處利用無人機在罪案黑點高空巡邏，輔以熱成像甄別藏匿的可疑人士，亦可在大型活動中利用無人機監控人流。懲教署亦有利用無人機監察懲教場所。

至於救援及滅火方面，鄧炳強表示，現在無人機主要用於監控火場溫度變化，當局未來考慮用無人機裝載滅火乾粉甚至拖帶水喉滅火。選委界黎棟國問及會否安排無人機參與撲滅山火，令飛行服務隊騰出人手處理其他火情，鄧炳強回應指，郊野地方未必有水源，而無人機攜水量及直升機攜水量始終有分別，無人機是否能用於滅山火仍須進一步研究。

有議員關注政府的無人機使用是否發出私隱保障指引，鄧炳強稱政府已發出有關守則，要求僅在特定情況下才可開啟無人機錄影，且開啟錄影及取用無人機內資料均要經由特定階級人員確認，守則另規定飛行路線需避開民居等涉私隱地方，飛行器執行任務時亦需要閃紅藍燈貼反光貼示意，起飛區及操控員身份均會標明。

早前本港無人機表演多次因天文現象取消，選委界鄧飛擔憂同一問題影響紀律部隊使用無人機。鄧炳強表示，電離層閃爍等天文現象會令無人機定位有細微偏差，表演用機群的無人機間距僅有數釐米，且動作由程序控制，定位不准或致碰撞，但紀律部隊巡邏、救援任務中通常只出動一架無人機，並由操作員控制，誤差對行動幾乎無影響。

鄧炳強另提及，未來民航處考慮分階段更新無人機法例，或會優先放寬小型無人機「超視距飛行」，即容許無人機在視線範圍外飛行，並考慮為重量超過150公斤的各類先進空中運輸系統訂立新專利法例。