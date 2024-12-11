PANDA GO千個雕塑認捐及特別版慈善拍賣　收益全數捐贈海洋公園作大熊貓保育用途 (13:48)

「我要做飼養員」計劃將於下周一（16日）早上11時開始，公眾在48小時內可透過網上平台捐出350元、550元或以上，「領養」一隻大型或大型大熊貓雕塑，先捐先得，款色及顏色隨機，公眾可於12月26日中山公園站展覽結束後取回雕塑。大會將再公布餘下1500隻大熊貓雕塑的去向。

至於《PANDA GO！特別版》慈善拍賣，有份參與創作的10位中外名人包括跨界音樂人及藝術家Pharrell Williams、本地藝術家龍家昇、國際超模兼演員杜鵑、當代藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）、漫畫《鏢人》作者許先哲、動畫師及電影導演許誠毅、Molly創作者王信明（Kenny Wong）、著名當代藝術家簡明（James Jean）、香港經典漫畫角色「牛仔」及代表已故藝術家Lawrence Argent的Argent Studio。拍賣由即日起至13日早上11時結束，底價3000元，隨後每口叫價500元。