田北辰促就公布院舍事故時間訂準則　孫玉菡稱不宜硬性規定 (13:31)

工聯會陸頌雄稱匡智會以往亦曾發生事故，問及當局如何確保對機構有具阻嚇力的監管。孫玉菡表示，每宗事故後都要分清楚誰人需要負責，部分事件涉及機構管治及管理問題，部分則涉及不法分子的個人責任。他又指出，今次事件中，已將與院舍營辦機構的續牌期由3年一次縮短至一年一次，希望機構汲取教訓。

孫玉菡又說，目前94%的殘疾人士院舍已安裝閉路電視，餘下21間未安裝的院舍中，有20間正進行安裝工程，1間將結業，即不久將來所有殘疾人士院舍都會已安裝閉路電視。民建聯李世榮關注當局會否要求在殘疾人士院舍的閉路電視中引入人工智能（AI）系統，孫表示，當局明年中陸續於11間留宿幼兒中心試行引入閉路電視AI系統，會視乎成效再決定是否擴展計劃。