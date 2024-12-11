田北辰促就公布院舍事故時間訂準則　孫玉菡稱不宜硬性規定 (13:31)

匡智會殘疾人士院舍今年8月發生男職員涉嫌性侵兩名中度智障學員，事隔兩個月後事件始公布。實政圓桌田北辰提出口頭質詢，關注政府有否就公布有關事件的時間制訂準則和指引。勞工及福利局長孫玉菡表示，當局會視乎事件性質、嚴重程度、執法部門跟進等因素考慮是否公布事件，強調每宗事故有其獨特性，要考慮的因素各有不同，認為不宜就公布時間制訂硬性準則，又稱當局要先為當事人及其家屬做好輔導和支援，並需顧及他們的情緒。
工聯會陸頌雄稱匡智會以往亦曾發生事故，問及當局如何確保對機構有具阻嚇力的監管。孫玉菡表示，每宗事故後都要分清楚誰人需要負責，部分事件涉及機構管治及管理問題，部分則涉及不法分子的個人責任。他又指出，今次事件中，已將與院舍營辦機構的續牌期由3年一次縮短至一年一次，希望機構汲取教訓。
孫玉菡又說，目前94%的殘疾人士院舍已安裝閉路電視，餘下21間未安裝的院舍中，有20間正進行安裝工程，1間將結業，即不久將來所有殘疾人士院舍都會已安裝閉路電視。民建聯李世榮關注當局會否要求在殘疾人士院舍的閉路電視中引入人工智能（AI）系統，孫表示，當局明年中陸續於11間留宿幼兒中心試行引入閉路電視AI系統，會視乎成效再決定是否擴展計劃。